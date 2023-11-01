İstanbulspor Türkiye Kupası'nda Kepez Spor'a mağlup oldu

Süper Lig ekibi İstanbulspor, Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kepez Spor'a 3-2 mağlup oldu.

Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında, Süper Lig ekibi İstanbulsor ile 3'üncü Lig ekibi Kepez Spor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İstanbulspor 38'inci dakikada Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kepez Spor bu gole 45+1'inci dakikada Yılmaz Basravi'nin penaltı golüyle karşılık verdi ve ilk yarısı bu 1-1'lik eşitlikle sona erdi.İstanbulspor'da 59'uncu dakikada Imbula penaltı atışından faydalanamazken, 83'üncü dakikada Bartu Kırtaş gördüğü kırmızı kartla oyun dışına kaldı. Mücadelenin normal süresi de 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kepez Spor'da 100'üncü dakikada Ozan Can Dursun, takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 116'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ozan Can Dursun skoru 3-1'e getirdi. İstanbulspor, 118'inci dakikada Mendy Mamadou'nun golüyle skoru 3-2'ye getirdi ancak bu gol Süper Lig ekibine yeterli olmadı.