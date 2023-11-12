İstanbulspor Teknik Sorumlusu Vural Önen: Rize'ye 3 puan için gelmiştik

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Vural Önen, Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, " Rize'ye 3 puan için gelmiştik" dedi.

Trendyol Süper Ligin 12. haftasında İstanbulspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Vural Önen, "Bu maçtan beklentimiz daha fazlaydı. Rize'ye 3 puan için gelmiştik. Maçta çok erken gol yedik ama golden sonra oyunumuzun konseptinden çıkmadık. Top zaten bizdeydi. Yüzde 58 oranında topa sahiptik. Sağdan ve soldan geldik. Şutlarımızı maalesef kaleye tutturamadık. Bu yüzdende gol bulamadık. Bizim için tabii ki üzücü bir durum. Pozitif olan şey, takımın iyi oynaması. Devre arasında iyi bir değerlendireceğiz. Eksiklerimizi idmanda çalışacağız. Bir dahaki maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE