İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir: 'Net pozisyonları değerlendiremedik'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-0 yenilen İstanbulspor'da teknik sorumlu Olcay Demir, ikinci yarıda yakaladıkları net pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir, "Maç, beklediğimiz gibi geçti. Şenol hocaya göre hazırlıklarımızı yapmıştık. Burak hocanın ne yapacağı bilinmezdi. İlk yarı iyi savunma yaptık. Şanssız bir gol yedik. Çok pozisyon vermedik. İkinci yarıya daha iyi ve önde başladık. İkinci yarıda 2-3 net pozisyonumuz var. Birini atmalıydık. Atsaydık çok rahatlıkla bir puan alabilirdik. Sonra oyunu riske ettik ve penaltıdan gol yedik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Olcay Demir, "Geçen sene Fatih Tekke ile göreve gelince böyle bir dönem yaşamıştık. Daha sonra seri galibiyetler yaşadık. Devre arasında yaptığımız nokta transferlerle ligde kaldık. Bu sezon da yine aynısı olacak. Devre arası İstanbulspor için çok kritik. 2-3 önemli oyuncu işin seyrini tamamen değiştirebilir. 3. bölgede biraz sıkıntılar var. Takviyelerle ligde kalmak için mücadele eden bir takım olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.