İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir: 'Fırsatları Değerlendiremedik'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, güzel bir karşılaşma olduğunu belirterek, sarı-siyahlıların daha iyi olacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir, "Maça takımı Fatih hoca hazırladı. Bize düşen aynı şeyleri takıma aktarmak, maç içinde yönlendirmek oldu. Maça 3 bölüm olarak hazırlanmıştık. İlk bölüm, orta bölüm ve son bölüm olarak İlk bölümde alan savunması yaptık. Kenarlara yönlendirdik. Orta bölümde topa sahip olmayı düşünüyorduk, yapamadık. Son bölümde ön alan baskısı planladık. Galatasaray maçında girdiğiniz 3-4 pozisyon oluyor. Bunlardan biri atmanız gerekiyor. Atsaydık buradan 1 puanı alırdık. Güzel bir maç oldu. Savunma anlamında iyi oynadık. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Bizim ritmimizi bozan maçlardan biriydi Galatasaray erteleme maçı. Samsunspor maçı yağıştan durdu. Takımımız yavaş yavaş düzelmeye çalışıyor. Fatih Tekke'nin yardımcısıyım. Ben de bu maça emaneten çıktım. 10 senedir bu kulüpteyim. Yarın büyük ihtimal ben de ayrılacağım. 3 gün sonra Antalyaspor maçı var. Başkanımız değerlendirme yapacak. İnşallah İstanbulspor daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.

"Bence saçma bir şey yaptılar"

Galatasaray'ın kullandığı penaltının sorulması üzerine Demir, "Oyuncular biraz öyle algıladılar. Saha içinde gerginlik oldu. Maç 0-0'dı. Böyle bir şey yapmak doğru değil. Dünyada bunların örnekleri var. Messi yaptı. Yapılabilir ama maç 0-0 iken yapılmaz. Boş kaleye de atamadı. Saygısızlık olarak görmüyorum. Futbol Kuralları içindeyse bu penaltı atışı buna hakkı var. Maç 3-0, 5-0 olsaydı bence saygısızlık olurdu. Bence saçma bir şey yaptılar" diye cevap verdi. - İSTANBUL