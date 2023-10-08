İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir: 'Devre arasında yapılacak nokta transferlerle İstanbulspor ligde kalacaktır'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir, kadro yapısı olarak yetersiz olduklarını ve devre arasında yapılacak transferlerle ligde kalacaklarını söyledi. İstanbulspor, Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

- Olcay Demir : "Devre arasında yapılacak nokta transferlerle İstanbulspor ligde kalacaktır"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir, kadro yapısı olarak yetersiz oldukları ve bugün de onun eksikliğini hissettiklerini söyleyerek, "Devre arasında yapılacak nokta transferlerle İstanbulspor ligde kalacaktır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir, "Maç aslında beklediğimiz gibi geçti. Bu maça Şenol hocaya göre hazırlanmıştık fakat yakın zamanda yaşanan olaylar sebebiyle teknik direktör değişikliğine gittiler. Maç içinde birkaç tane planımız vardı. Beşiktaş'ı izleyip sonuca gitmeyi bekledik. Yediğimiz ilk golde çok şanssızdık. İlk yarı çok pozisyon vermemeye çalıştık. Sonuçta Beşiktaş ile oynuyorsunuz ve bu kolay bir durum değil. İkinci yarıya biraz daha iyi başladık. Birkaç net pozisyon da bulduk. Onlardan bir tanesini atmamız gerekiyordu. Ön alan baskısını daha iyi yaptık. Beşiktaş da biz de zor zamanlardan geçiyoruz. Bugün aldıkları galibiyetten dolayı Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Onlara da bundan sonraki süreçte şans diliyorum" şeklinde konuştu.

İstanbulspor'un Süper Lig'de kalma şansının sorulması üzerine konuşan Demir, "Geçen sene ligde kalmamızın en büyük sebebi devre arasında yaptığımız nokta transferler olmuştu. Bu sene de devre arasında yapılacak birkaç nokta transfer ile İstanbulspor'un ligde kalacağını düşünüyorum" diye cevap verdi.