Üye Girişi
Haberler

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: İstediğimiz Sonucu Alamadık

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın, maçta istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Yakın, takımın pozisyon bulamadığını ve önlerinde zorlu maçlar olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor'un teknik direktör Hakan Yakın, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Yakın, maçta pozisyon bulamadıklarını belirterek, "Başlangıçta istediğimiz oyunu oynayamadık. Daha sonra devre arasına kadar daha iyi oynamaya başladık. Devreye eşitlikle gittik. İkinci devre rakibe pozisyon vermedik ancak kendimiz de pozisyon bulamadık. Ligde alt sıralarda olduğumuz için bazen istediğimiz gibi sonuçlar alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

İki takımında beraberlikten memnun olabileceğini söyleyen Yakın, "Aslında iki takımda 0-0'dan memnun olurdu. Geçen maçlarda olduğu gibi bu maçta da şansımız yanımızda değildi. Son anda yediğimiz golle yenilmek oyuncularımızın moralini bozdu. Önümüze ve oyuncularımızın morallerini düzeltmeye bakacağız. Maçtan maça hazırlayacağız takımı. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

İstanbulspor'u gelecek haftalarda zorlu maçlar beklediğinin hatırlatılması üzerine ise Yakın, "Önümüzde zorlu 3 maç var. Bu 3 maçtan çıkarabileceğimiz maksimum puanı çıkarmak istiyoruz. Sonrasında ise transfer gerekiyorsa oturup konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Hakan Yakın Esenyurt Teknik Direktör Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kargolar pazar günü açık mı? Kargo şubeleri pazar günü açık mı, hizmet veriyor mu? Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu! Wednesday 2. sezon fragman! Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Calve hangi ülkenin, kimin markası? Calve İsrail malı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title