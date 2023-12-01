İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: İkinci devre oyundan koptuk

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, hedeflerinin üst sıralara tırmanmak olduğunu söyledi.

Atılay Canel, kazandıkları karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyet için sahaya çıktıklarını vurgulayan Canel, "1 haftalık çalışmamızın semeresini aldık. Buraya galibiyet için geldik. Bizim bir hedefimiz var. Maç maç gidip üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bunu başardığımız için futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İlk yarıda bulduğumuz güzel golle 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda erkenden 3-0'ı bulduk. Daha fazla gol bulabilirdik. Bundan sonra daha iyisini yapıp daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünün, geçen hafta oynanan maçın tekrar oynatılması için hazır olduğu yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Canel, "Biz, Fenerbahçe maçını unuttuk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bundan sonraki maçlarda iyi performans ortaya koyup daha üst sıralara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Yakın: "Rakip takım akıllı oynadı"

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın ise VavaCars Fatih Karagümrük maçının ikinci devresinde oyuncuların oyundan koptuğunu söyledi.

Maça iyi başladıklarını aktaran Yakın, "1-0 öne geçmiştik. Hakemin iptal kararını orada anlayamadık. Ondan sonra rakip 1-0 öne geçti. İkinci devre oyundan biraz koptuk. 2-0'dan sonra oyuncularımın morali bozuldu. Bu duruma anlam verememiştim. Durumumuza baktığımda da üzülmelerinin sebebini anlıyorum. Geçen hafta kazandık ama bugün yenildik. Rakip takım akıllı oynadı. Kışa kadar 4 maçımız kaldı. Gelecek maçlardan elde edebildiğimiz kadar puan kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmadaki hakem kararları ile ilgili konuşan Yakın, "Rakip takımdaki oyuncu hentbol gibi eliyle topu kontrol etti. Orada sarı kart beklemiştik. Birinci golden önce faul var mı diye de sonra bakacağız." şeklinde görüş belirtti.