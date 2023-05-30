İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 'Çok üzgünüz, son maçımızı kazanarak ligde kalmak istiyoruz'

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Adana Demirspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, 'İnşallah son maçımızı kazanarak ligde kalırız. Çok ciddi mücadele ettik. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum' dedi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Adana Demirspor maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "İnşallah son maçımızı kazanarak ligde kalırız. Çok ciddi mücadele ettik. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Adana Demirspor'a 2-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Hafta boyunca 3. bölge varyasyonlarına çalıştık. İlk yarı özellikle arka direkte bulduğumuz iki top var. Bu tip maçlarda öne geçmeniz lazım. Bunu başaramadık. Ayağımızdaki topu rakibe verdik ve çok basit gol yedik. İkinci yarı daha fazla risk aldık, gol ve goller bulmak için. Ön alan baskısı yaptık. Adana Demirspor'un oyuncu kalitesi herkesin malumu. Bugün bana göre kendi temposunun altındaydı. Ethemi, Eze ve Duhan'ın sakatlıkları vardı. Çok üzgünüz. Bugün aslında golü bulsak belki ligde kalmayı garantileyecektik. Büyük ihtimal son haftadaki Ümraniyespor maçına kaldı. İnşallah son maçımızı kazanarak ligde kalırız. Çok ciddi mücadele ettik. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL