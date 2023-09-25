İstanbulspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

İstanbulspor'da 25 Ekim 2022 tarihinde göreve getirilen Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Sarı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, Fatih Tekke ve ekibine verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi.

İstanbulspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

FATİH TEKKE, 30 MAÇA ÇIKTI

Fatih Tekke, 3'üncü kez göreve geldiği İstanbulspor'da 30 maça çıktı. 46 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.