İstanbulspor, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak
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İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligin yeni takımı İstanbulspor, geride kalan 5 haftada 4 maça çıktı. Sarı-siyahlı takım, söz konusu müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 3 puanla 16. sırada girdi.
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Sivasspor da sezona istediği gibi başlangıç yapamadı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgiyle 3 puan topladı ve averajla 15. sırada yer buldu.
İstanbulspor'da kırmızı kart cezalısı Kristal Abazaj ile sakatlığı bulunan Eslem Öztürk, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.