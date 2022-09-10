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İstanbulspor, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak

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İstanbulspor, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligin yeni takımı İstanbulspor, geride kalan 5 haftada 4 maça çıktı. Sarı-siyahlı takım, söz konusu müsabakalarda 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 3 puanla 16. sırada girdi.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Sivasspor da sezona istediği gibi başlangıç yapamadı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgiyle 3 puan topladı ve averajla 15. sırada yer buldu.

İstanbulspor'da kırmızı kart cezalısı Kristal Abazaj ile sakatlığı bulunan Eslem Öztürk, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Sivas 4 Eylül Stadı İstanbulspor Sivasspor Spor Haberler

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