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İstanbulspor, Sindrit Guri ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Arnavut forvet Sindrit Guri ile sözleşmesini feshetti. Kulüp, Guri'ye verdiği emekler için teşekkür ederken, kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Arnavut forvet Sindrit Guri ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sindrit Guri ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sindrit Guri'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Spor Haberler

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