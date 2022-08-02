İstanbulspor sağlık sponsorluğu için Memorial Sağlık Grubu'yla anlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbulspor sağlık sponsorluğu için Memorial Sağlık Grubu'yla anlaştı

İstanbulspor sağlık sponsorluğu için Memorial Sağlık Grubu'yla anlaştı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'un yeni sağlık sponsoru Memorial Sağlık Grubu oldu.

 - Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbul spor'un yeni sağlık sponsoru Memorial Sağlık Grubu oldu.

Memorial Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, İstanbul spor ile yapılan anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul spor'un Süper Lig'deki mücadelesine destek verecek olan Memorial Sağlık Grubu, kulübün A takımı, alt yapıların sporcu ve teknik heyetlerinin tüm sağlık hizmetlerini üstlenecek." ifadeleri yer aldı.

İstanbul spor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu anlaşmadan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "100 yıla yaklaşan köklü tarihiyle, dünyanın en özel şehri İstanbul'umuzun adını taşıyan tek kulüp olan İstanbul spor'un başkanı olarak yeni sponsorumuz Memorial Sağlık Grubu'na teşekkür eder, tüm sporcular için yeni sezonun sakatlıktan uzak ve sağlıkla geçmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Genç de "Türkiye'nin önemli ve köklü spor kulüplerinden İstanbulspor ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği bizim için çok önemli. Sporun iyileştirici gücüne ve sporla iç içe bir yaşamın daha kaliteli olacağına inanıyoruz. İstanbulspor ile birlikte, bu sürece katkıda bulunmaktan, Memorial ailesi olarak onur ve mutluluk duyuyoruz. Yeni sezonda İstanbulspor'a başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Hilmi Sever - Spor

İstanbulspor Memorial Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title