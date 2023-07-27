İstanbulspor, Racine Coly'i kadrosuna kattı
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İstanbulspor, Portekiz 1. Ligi'nden Racine Coly'i transfer ettiğini duyurdu.
İstanbulspor, 27 yaşındaki Senegalli sol bek oyuncusu Racine Coly'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, son olarak Portekiz 1. Ligi temsilcisi Estoril forması giyen 27 yaşındaki Senegalli sol bek oyuncusu Racine Coly'i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Coly" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor