İstanbulspor-Pendikspor Maçının İlk Yarısı Pendikspor'un 2-1 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Samet Çavuş, Gökhan Barcın

İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Rroca, Ndao, Kenio, Traore

Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Lusamba, İbrahim Akdağ, Diaby, Halil Akbunar, Çekici, Erencan Yardımcı

Goller: Dk. 30 Erencan Yardımcı, Dk. 45+3 Welinton ( Pendikspor ), Dk. 40 Ndao ( İstanbulspor )

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan İstanbulspor- Pendikspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ndao ceza sahası içerisine girip pasını Keino'ya aktardı. Müsait pozisyondaki Kenio'nun vuruşunda top yandan auta gitti.

30. dakikada Pendikspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Welinton'un uzak direğe doğru ortasına iyi yükselen Erencan Yardımcı kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada İstanbulspor eşitliği yakaladı. Pendikspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu alan Rroca pasını Ndao'ya yolladı. Ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Ndao topu ağlarla buluşturdu: 1-1

45+3 dakikada Pendikspor bir kez daha öne geçti. Çekici'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunda üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan İstanbulspor'da Ali Yaşar, sarı-siyahlı forma altında 100. maçına çıktı.