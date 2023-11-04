İstanbulspor - Pendikspor Maçında Pendikspor Önde
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Pendikspor arasındaki maçın ilk yarısı Pendikspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, evinde Pendikspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Alassane Ndao sağ taraftan ceza sahası içine girip pasını kale önündeki Jackson Kenio'ya aktardı. Jackson Kenio müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
30. dakikada Welinton'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
40. dakikada Eduart Rroca'nın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Alassane Ndao'nun çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45+3. dakika Endri Çekiçi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Welinton kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Hakemler: Murat Erdoğan, Samet Çavuş, Gökhan Barcın
İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Florian Loshaj, Eduart Rroca, Alassane Ndao, Jackson Kenio, Traore
Yedekler: Alp Arda, Modestas Vorobjovas, David Sambissa, Kubilay Köylü, Mendy Mamadou, Imbula, Emir Kaan Gültekin, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Lusamba, İbrahim Akdağ, Diaby, Halil Akbunar, Endri Çekiçi, Erencan Yardımcı
Yedekler: Burak Öğür, Josip Vukovic, Leandro Kappel, Görkem Bitin, Murat Akça, Joher Rassoul, Alpaslan Öztürk, Thuram, Gökcan Kaya, Serkan Asan
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Goller: Alassane Ndao (dk. 40) (İstanbulspor), Erencan Yardımcı (dk. 30), Welinton (dk. 45+3) (Pendikspor) - İSTANBUL