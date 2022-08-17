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İstanbulspor, Owusu'yu kadrosuna kattı

İstanbulspor, Owusu'yu kadrosuna kattı

Spor Haberleri

İstanbulspor, 20 yaşındaki Ganalı forvet Raymond Owusu'yu kadrosuna kattı.

İstanbulspor, 20 yaşındaki Ganalı forvet Raymond Owusu'yu kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Owusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "FC Zorya Luhansk kulübünden transfer ettiğimiz forvet oyuncusu Raymond Frimpong Owusu, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 1 yıllık sözleşmeye imzasını attı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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