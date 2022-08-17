İstanbulspor, Owusu'yu kadrosuna kattı Spor Haberleri İstanbulspor, 20 yaşındaki Ganalı forvet Raymond Owusu'yu kadrosuna kattı. İstanbulspor, 20 yaşındaki Ganalı forvet Raymond Owusu'yu kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Owusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "FC Zorya Luhansk kulübünden transfer ettiğimiz forvet oyuncusu Raymond Frimpong Owusu, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 1 yıllık sözleşmeye imzasını attı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor İstanbulspor Spor Haberler

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