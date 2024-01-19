İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'ı teknik direktör olarak atadı

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, görevine son verilen Hakan Yakın'ın yerine teknik direktörlüğe Osman Zeki Korkmaz'ı getirdi.

İstanbulspor, teknik adam Hakan Yakın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Osman Zeki Korkmaz'a emanet etti. Sarı-siyahlı kulüp yeni teknik direktörünü videolu bir paylaşımla duyururken "Evine hoş geldin Osman Zeki Korkmaz! ' İstanbulspor, bir irfan yuvasında kurulmuş asillerin takımıdır'" ifadelerine de yer verildi.

2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında da İstanbulspor'u çalıştıran Korkmaz, 49 karşılaşmada görev yapmıştı.

Sezona Fatih Tekke yönetiminde başlayan İstanbul ekibini daha sonra Hakan Yakın çalıştırmıştı. Osman Zeki Korkmaz, sarı-siyahlıların bu sezonki 3'üncü teknik direktörü olacak.