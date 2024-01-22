İstanbulspor, Mondihome Kayserispor'u 1-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 1-0 yendi. Maçta Ali Yaşar'ın son dakika golüyle İstanbulspor galip geldi.
Stat: RHG EnerTürk Enerji?
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç
Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Carole, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 72 Kolovetsios) Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Ahmet malatyalı), Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 62 Ackah), Mehmet Eray Özbek (Dk. 46 Talha Sarıarslan), Ramazan Civelek (Dk. 72 Hayrullah Erkip), Cardoso, Morte
İstanbulspor : Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 81 Jackson), Muammer Sarıkaya, Ndao (Dk. 71 Emir Kaan Gültekin), Sambissa (Dk. 71 Mendy), Ethemi (Dk 87 Rroca)
Gol: Dk. 90+5 Ali Yaşar ( İstanbulspor )
Sarı kartlar: Dk 74 Muammer Sarıkaya, Dk. 80 Simon Deli, Dk. 87Emir Kaan Gültekin ( İstanbulspor ) Dk. 80 Kolovetsios, Dk 87 Attmah)(Mondihome Kayserispor )
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 1-0 yendi.
76. dakikada Muammer Sarıkaya'nın derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Ethemi karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kalesini tek eden Bilal Bayazıt topu çelmeyi başardı.
77. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Muammer Sarıkaya'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Loshaj'nın şutunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı. Dönen topu takip eden Muammer Sarıkaya'nın şutunda yine kaleci Bilal Bayazıt topu uzaklaştırmayı başardı.
90+5. dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde savunmada topu Kolovetsios kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerine yönelen topu iyi takip eden Ali Yaşar'ın topu gelişine yaptığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından ağlara gitti: 0-1
İstanbulspor, son dakikada bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.