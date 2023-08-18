İstanbulspor-Mondihome Kayserispor Müsabakasının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki İstanbulspor-Mondihome Kayserispor müsabakasının ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı. İstanbulspor ve Kayserispor arasındaki mücadelede gol sesi çıkmadı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Özgür Ertem
İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Coly, Vefa Temel, Ndao, Loshaj, Rroca, Ethemi, İbrahim Yılmaz, Kenio
Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Uzodimma, Kolovetsios, Arif Kocaman, Attamah, Kemen, Ackah, Cardoso, Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki İstanbulspor-Mondihome Kayserispor müsabakasının ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.
15. dakikada maçtaki ilk tehlike İstanbulspor kalesinde yaşandı. Ali Karimi, Coly'den kaptığı topla ceza sahasına sağ çaprazdan girip vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
26. dakikada sol kanatta topla buluşan Mame Thiam'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Gökhan Sazdağı kafayı vurdu. Kaleci Jensen bu pozisyonda gole izin vermedi.
31. dakikada Thiam'ın pasında Ali Karimi kafayla topu Kemen'in önüne indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, kaleci Jensen topu kornere gönderdi.
36. dakikada Kemen'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Karimi, müsait pozisyondaki Cardoso'yu gördü. Bu futbolcunun penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
45+1. dakikada Rroca'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kenio sert vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt uzanarak topu kornere gönderdi.
Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sona erdi.
Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Jan-Moritz Lichte de karşılaşmayı tribünden takip etti.