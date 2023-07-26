İstanbulspor, Modestas Vorobjovas'ı transfer etti
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İstanbulspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Litvanyalı oyuncu Modestas Vorobjovas'ı kadrosuna dahil etti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi. Vorobjovas, geçtiğimiz sezon Chindia Targoviste formasıyla 35 maça çıkıp 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Litvanya Milli Takımı'nda da 28 maçta 1 gol kaydetti.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Litvanyalı oyuncu Modestas Vorobjovas'ı kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Geçtiğimiz sezon Romanya ekiplerinden Chindia Targoviste forması giyen Vorobjovas, 35 resmi maçta forma giyip 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
Litvanya Milli Takımı'nda 2018 yılından bu yana forma giyen oyuncu, milli forma altında 28 maçta 1 gol kaydetti.