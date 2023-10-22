İstanbulspor-MKE Ankaragücü Maçının İlk Yarısı 1-1 Sonuçlandı

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Murat Şener

İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Kenio, Traore

Mke Ankaragücü : Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mert Çetin, Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Cephas, Rodrigues, Bajic

Goller: Dk. 12 Traore ( İstanbulspor ), Dk. 24 Tolga Ciğerci (Penaltıdan) ( Mke Ankaragücü )

Sarı kartlar: Dk. 19 Morutan, Dk. 41 Hayrullah Bilazer ( Mke Ankaragücü )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan İstanbulspor- Mke Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

4. dakikada İstanbulspor kalecisi Jensen'in kısa düşen pasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Bajic, meşin yuvarlağı hemen sağındaki Morutan'a aktardı. Bu oyuncu vuruşunu yapmak isterken savunmadaki Vorobjovas müdahale ederek topu kornere gönderdi.

12. dakikada İstanbulspor öne geçti. Kenio'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ali Yaşar, meşin yuvarlağı son çizgiden içeriye çevirdi. Kale sahası içerisinde bulunan Traore, kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası sol çaprazına kadar ilerleyen Cephas, Okan Erdoğan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Yiğit Arslan, penaltı noktasını gösterdi. 24'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in de uzandığı sağ köşeden filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

Öte yandan, müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yardımcıları Selçuk Şahin ve Daniele Russo da tribünden takip etti.