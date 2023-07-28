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İstanbulspor, Mendy Mamadou'yu transfer etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Mendy Mamadou'nun transfer edildiğini duyurdu. Senegalli hücum oyuncusu, İstanbulspor'la 3 yıllık anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Mendy Mamadou'nun transfer edildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Mendy Mamadou." ifadeleri kullanıldı.

İstanbulspor'la 3 yıllık anlaşma sağlayan Senegalli hücum oyuncusu, geçen sezon Karadağ ekiplerinden OFK Petrovac'ta forma giymiş ve görev aldığı 32 maçta 10 gol kaydetmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Spor Haberler

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