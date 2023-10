İstanbulspor maçının ardından

Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Burak Yılmaz ve İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Burak Yılmaz, "Bugün maçtan önce de söylediğimiz gibi tamamen oyuncu reaksiyona göre oynayacaktık. Oyuncuların hırslı, duygulu ve yürekten oynayacaklarını biliyordum. Teknik ve taktik açıdan kısa sürede çok fazla hamle yapamadık. Bu oyun yeterli mi? Hayır tabii değil. Önümüzdeki maçlara daha hazır bir takım olmak istiyoruz. Bugün başladık, umarım devamı da güzel olur. Galatasaray maçına henüz 15 gün var. En iyi şekilde hazırlanıp derbi de Beşiktaş kimliğini sahaya yansıtmak istiyoruz" diye konuştu.

"TARAFTARIN, OYUNCULAR VE BANA OLAN TEPKİSİ YERİNDEYDİ"

Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Futbolculuğumda da böyle bir insandım. Her zaman kazanmak isteyen bir kişiliğim var. Bunun getirisi olarak oyunculara da bunu yansıtmak ve olaya odaklamak istiyorum. Benim hayatım hep böyle kaos ortamında geçti. Bu sürece çok yabancı değilim. Bulunduğumuz ortamdan dolayı herhangi bir gocunmam yok. Beşiktaş büyük bir camia, bu durumdan da alnının akıyla çıkacaktır. Taraftarın oyuncular ve bana olan tepkisi yerindeydi. Oyuncularımı da can-ı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIM"

Beşiktaş'taki görevini layığıyla yaptığını söyleyen Burak Yılmaz, "Başkan yarın gelip, teşekkür ederiz dediği zaman sarılır, gönül koymadan giderim. Devam derse de ona da varım. Elimden geleni yapmaya hazırım. Giderim, kalırım hiç önemli değil. Bir hafta ise bir hafta, bir sene ise bir sene. Beşiktaş ile kontratım var. Bugün de işimi layığı ile yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"KİM TAKIM İÇİN EN İYİSİNİ VERECEK DURUMDAYSA SAHAYA ONU SÜRECEĞİM"

Taktik açıdan tercihler yaptığını söyleyen Burak Yılmaz, "Oyuncu kardeşlerimin hepsi çok güzel insanlar. Ben taktik açıdan bir tercih yapıyorum. Tayfur'u idmanlarda iyi görüyordum ve kendisine şans tanımak istedim. Daha iyi yerlere de geleceğini düşünüyorum. Salih'i de bugün hazır gördüm ve onu tercih ettim. İyi de bir maç çıkarttı diye düşünüyorum. Bugün Colley'i dinlendirdik. Kendisi her maç oynadı ve yorgundu. Dizinde de biraz ağrı vardı. İmkan olsaydı Amir ve Salih'i de dinlendirmek isterdim ama kadro yapımız buna izin vermedi. Benim için yerli veya yabancı olmasının pek de bir önemi yok. Kurallar çerçevesinde kim takım için en iyisini verecek durumdaysa sahaya onu süreceğim" dedi.

"DÜN GECE HİÇ UYUMADIM"

Şenol Güneş'in koltuğunu devralmanın harika bir his olduğunu ifade eden Yılmaz, "Taraftarın beni çağırması, sevgi gösterisinde bulunması beni çok mutlu etti. Taraftarımızın bir tepkisi varsa bunu asla görmezden gelemeyiz. İstedikleri Beşiktaş'ı sahada izletmek için elimizden geleni yapmaya çalışırız. Onlara daha iyisi göstermek için çabalayacağız. Dün gece hiç uyumadım. Bugün takım otobüsünde hocanın yerine oturduğum zaman bazı şeylerin farkına vardım. Sorumluluğumu hissettim. Şenol hocanın koltuğunu devralmak çok harika bir his. Duygusallık yaşadım ama çok da belli etmemeye çalıştım. Oyuncularım ile bağ kurma konusunda bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. İyi kalpli futbolcu grubu ile çalışıyoruz. Zaman her şeyi gösterecektir. Umarım her şey güzel bir şekilde devam eder" sözlerini sarf etti.

"AYRILIŞ SÜRECİYLE ALAKALI OYUNCULARIN KENDİSİNE BİR TAVRI OLACAĞINI SANMIYORUM"

Oyuncuların Şenol Güneş'e bir tavrının olmadığını söyleyen Burak Yılmaz, "Şenol Güneş, hayatı boyunca oyuncu psikolojisi ile yakından ilgilenen bir teknik adamdı. Hoca hayatı boyunca sorunlu olarak gösterilen oyuncuları alıp, tepeye çıkarmıştır. O yüzden buradan ayrılış süreciyle alakalı olarak oyuncuların kendisine bir tavrı olacağını sanmıyorum" dedi.

"MİLLİ TAKIM'A HAYIR DİYEMEM, BEŞİKTAŞ'I DA BIRAKAMAM"

Milli Takım'dan teklif aldığını söyleyen Yılmaz, "Milli Takım'dan bir teklif aldım, evet doğrudur. Ben kendilerine Beşiktaş'ı bırakamayacağımı söyledim. Onlar da bu duruma saygı gösterdiler. Beni anlayış ile karşıladılar ve aksi bir tutum sergilemediler. Milli Takım bizim başımın tacıdır. Fakat Beşiktaş da yuvamız. Milli Takım'a hayır diyemem, Beşiktaş'ı da bırakamam. Milli Takım yöneticilerine de bana gösterdikleri ilgiden ve sonrasında gösterilen anlayış için teşekkür ederim. Ben şu anda buraya konsantre olmuş durumdayım. Şu anda tek düşüncem Beşiktaş'ın selameti için en iyisi yapmak" ifadelerini kullandı.

Son olarak Salih Uçan'ın sakatlığı hakkında konuşan Burak Yılmaz şu yorumlarda bulundu:

"Salih'in kontrolleri yapılacak. Ben çok da iyi görmedim. Ama Kulübümüz yapılan tetkikler sonrası gerekli açıklamayı yapacaktır."

OLCAY DEMİR: BEŞİKTAŞ DA BİZ DE ZOR ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ

Bu maça Şenol Güneş'e göre hazırlandıklarını ifade eden İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir, "Maç aslında beklediğimiz gibi geçti. Bu maça Şenol hocaya göre hazırlanmıştık fakat yakın zamanda yaşanan olaylar sebebiyle teknik direktör değişikliğine gittiler. Maç içinde birkaç tane planımız vardı. Beşiktaş'ı izleyip sonuca gitmeyi bekledik. Yediğimiz ilk golde çok şanssızdık. İlk yarı çok pozisyon vermemeye çalıştık. Sonuçta Beşiktaş ile oynuyorsunuz ve bu kolay bir durum değil. İkinci yarıya biraz daha iyi başladık. Birkaç net pozisyon da bulduk. Onlardan bir tanesini atmamız gerekiyordu. Ön alan baskısını daha iyi yaptık. Beşiktaş da biz de zor zamanlardan geçiyoruz. Bugün aldıkları galibiyetten dolayı Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Onlara da bundan sonraki süreçte şans diliyorum" dedi.

"İSTANBULSPOR'UN LİGDE KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İstanbulspor'un Süper Lig'de kalacağını söyleyen Olcay Demir, "Geçen sene ligde kalmamızın en büyük sebebi devre arasında yaptığımız nokta transferler olmuştu. Bu sene de devre arasında yapılacak birkaç nokta transfer ile İstanbulspor'un ligde kalacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.