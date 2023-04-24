İstanbulspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını ifade eden Jorge Jesus, "İstediğimiz sonuç bu değildi. Fenerbahçe genelde iyi maç çıkardı. Set hücumunda kaliteli oyun sergiledik. Biliyorduk ki kazansaydık rakiple puan fakrını azaltacaktık. Futbol bu çoğu zaman kontrol edemiyorsunuz. Bugün de bu şekilde oldu. Bugün bu beraberlik hepimizi çok üzdü. Aynı zamanda gerdi. Maçtan önce kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Bugünkü beraberlikle her şey aynı kaldı. Fark da 6 puan olarak kaldı" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke, hakem performansı üzerine gelen bir soruya ise "Geçen hafta hakemle ilgili konuşmadım. Özellikle hakemle ilgili konuşmayacağım. Bir gün konuşursam bir cümlede 3 kelime olabilir. Bugün de konuşmayacağım" cevabını verdi.