Üye Girişi
Haberler

İstanbulspor, Kayserispor deplasmanında

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbulspor, son 7 maçını kazanamayan ve teknik direktör değişikliği yapan bir şekilde mücadeleye çıkacak. Kayserispor ise son 5 maçını kaybederek haftaya 8. sırada girdi.

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor'la karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Son 7 maçını kazanamayan ve teknik direktör Hakan Yakın ile yollarını ayıran İstanbulspor, bu karşılaşmaya yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çıkacak.

Bu sezon oynadığı 20 maçta yalnızca 2 galibiyeti bulunan İstanbulspor, 7 puanla ligde son sırada yer alıyor. Ligin 17. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında sahadan çekildiği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İstanbulspor'a 3 puan silme cezası vermişti.

Son 5 maçını kaybeden Kayserispor ise 20 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Kayseri ekibi topladığı 29 puanla haftaya 8. sırada girdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Kayserispor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı full HD bölüm izle! Yargı 79. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 21 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rio Karnavalı nerede, hangi ülkede? Rio Karnavalı hangi ülkede yapılıyor? Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor yedek yarışmacı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu Keskin İnstagram hesabı nedir? İnci Taneleri yeni fragman İZLE! İnci Taneleri dizisi 2. fragman yayınlandı mı? İnci Taneleri Dilber yeni dans İZLE! Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir? Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı? SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title