İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. İlk yarıyı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada sol kanattan Jackson'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Loshaj'ın penaltı noktası önünden uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
35. dakikada Gökhan Gül'ün savunma arkasına attığı pasta Hajradinovic, ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazında Nuno da Costa'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı çeldi.
38. dakikada orta alanda Aytaç Kara'nın pas hatası sonucunda topu kapan Emrehan Gedikli, meşin yuvarlakla beraber ceza sahası içine kadar ilerledi. Emrehan'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Giannotis meşin yuvarlağı kurtardı.
Hakemler: Çağdaş Altay, Hakan Yemişken, Salih Mazlum
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Deli, Duhaney, Loshaj, Eslem Öztürk, Sambissa, Mamadou, Jackson, Emrehan Gedikli (İzzet Topatar dk. 45+1)
Yedekler: Murat Uğur Eser, Mücahit Serbest, Vefa Temel, Enver Sarıalioğlu, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı, Ali Yaşar, Eren Arda Şan
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Rochinha, Hajradinovic, Fall, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Zai, Oğulcan Çağlayan, Emre Gedik, Selim Dilli, Porozo, Sadiku, Bastien, Taylan Aydın
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Gol: Loshaj (dk. 25) (İstanbulspor) - İSTANBUL