İstanbulspor, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylarıyla verildi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada İstanbulspor savunmasının uzaklaştırdığı topu alan Rochina'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden ayağının dışıyla uzak direğe vuruşunda kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada Hajradinovic'in ara pasında Nuno da Costa, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Nuno da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu. 1-1
71. dakikada Hajradinovic'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Ben Ounaes'in penaltı noktasının solundan uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
78. dakikada Hajradinovic'in ara pasında savunma arkasına sarkan Ben Ouanes'in topla beraber ceza sahası içine girip, sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Çağdaş Altay, Hakan Yemişken, Salih Mazlum
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Deli, Duhaney (Eren Arda Şan dk. 81), Loshaj, Eslem Öztürk (Vefa Temel dk. 60), Sambissa, Mamadou, Jackson (Ali Yaşar dk. 81), Emrehan Gedikli (İzzet Topatar dk. 45+1, Özcan Şahan dk. 81)
Yedekler: Murat Uğur Eser, Mücahit Serbest, Enver Sarıalioğlu, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara (Bastien dk. 89), Rochinha (Porozo dk. 77), Hajradinovic, Fall (Oğulcan Çağlayan dk. 68), Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Zai, Emre Gedik, Selim Dilli, Sadiku, Taylan Aydın
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Loshaj (dk. 25) (İstanbulspor), Nuno da Costa (dk. 53), Ben Ouanes (dk. 71) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Alp Arda, İzzet Topatar (İstanbulspor) - İSTANBUL