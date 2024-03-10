Üye Girişi
Haberler

İstanbulspor, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylarıyla verildi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada İstanbulspor savunmasının uzaklaştırdığı topu alan Rochina'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden ayağının dışıyla uzak direğe vuruşunda kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Hajradinovic'in ara pasında Nuno da Costa, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Nuno da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu. 1-1

71. dakikada Hajradinovic'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Ben Ounaes'in penaltı noktasının solundan uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

78. dakikada Hajradinovic'in ara pasında savunma arkasına sarkan Ben Ouanes'in topla beraber ceza sahası içine girip, sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Çağdaş Altay, Hakan Yemişken, Salih Mazlum

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Deli, Duhaney (Eren Arda Şan dk. 81), Loshaj, Eslem Öztürk (Vefa Temel dk. 60), Sambissa, Mamadou, Jackson (Ali Yaşar dk. 81), Emrehan Gedikli (İzzet Topatar dk. 45+1, Özcan Şahan dk. 81)

Yedekler: Murat Uğur Eser, Mücahit Serbest, Enver Sarıalioğlu, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara (Bastien dk. 89), Rochinha (Porozo dk. 77), Hajradinovic, Fall (Oğulcan Çağlayan dk. 68), Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Zai, Emre Gedik, Selim Dilli, Sadiku, Taylan Aydın

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Loshaj (dk. 25) (İstanbulspor), Nuno da Costa (dk. 53), Ben Ouanes (dk. 71) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Alp Arda, İzzet Topatar (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Kasımpaşa Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Ergani adayı Şiyar Güldiken kimdir? DEVA Partisi Bayındır adayı Hasan Kamil Şenses kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Bayındır belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Balçova adayı Burcu Muzaffer Yereli kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Balçova belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aliağa adayı Hakan Erörs kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Aliağa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yenimahalle adayı Yusuf Yıldız kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Eğil adayı Mehmet Zülküf Polat kimdir? DEVA Partisi Şereflikoçhisar adayı Önder İldeş kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Şereflikoçhisar belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Dicle Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Dicle adayı Haci Akengin kimdir? DEVA Partisi Sincan adayı Yakup Engin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Sincan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pursaklar adayı Bülent Koca kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Pursaklar belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Çüngüş adayı Habib Demirkol kimdir? DEVA Partisi Polatlı adayı Sadık Serhat Uğurlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Polatlı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Nallıhan adayı Şefik Arda Çiftçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Nallıhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Mamak adayı Muhammed Hanifi Özhan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Mamak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kızılcahamam adayı Sinan Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Kızılcahamam belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title