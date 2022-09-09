İstanbulspor, İngiliz sağ bek Demeaco Duhaney'yi kadrosuna kattı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, İngiliz sağ bek Demeaco Duhaney'yi transfer etti. Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, İngiliz sağ bek Demeaco Duhaney'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Championship takımlarından Stoke City'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandı. Duhaney, imzaların atılmasından önce sağlık kontrolünden geçirildi. Spor Kaynak: AA / Emrah Oktay İstanbulspor Stoke City England Spor Haberler

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