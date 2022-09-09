Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbulspor, İngiliz sağ bek Demeaco Duhaney'yi kadrosuna kattı

Spor Haberleri

İstanbulspor, İngiliz sağ bek Demeaco Duhaney'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, İngiliz sağ bek Demeaco Duhaney'yi transfer etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, İngiliz sağ bek Demeaco Duhaney'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Championship takımlarından Stoke City'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Duhaney, imzaların atılmasından önce sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

İstanbulspor Stoke City England Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title