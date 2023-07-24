İstanbulspor, İngiliz oyuncu Demeaco Duhaney ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbulspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda yer alan Demeaco Duhaney ile yeni sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu, İstanbulspor formasıyla ligde 18 maça çıkarken, takımı adına 1 gol attı.

İstanbulspor, İngiliz oyuncu Demeaco Duhaney ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda yer alan Duhaney ile yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

24 yaşındaki sağ bek oyuncusu, geçen sene İstanbulspor formasıyla ligde 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkarken, takımı adına 1 gol attı.