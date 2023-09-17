İstanbulspor ile RAMS Başakşehir Berabere
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İstanbulspor'un kalecisi Jensen, birçok net pozisyonda gole izin vermedi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Gökhan Barcın
İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vefa Temel, Loshaj, Rroca, Ndao, Ethemi, Jackson, İbrahim Yılmaz
RAMS Başakşehir : Volkan Babacan, Karzev, Duarte, Cemali Sertel, Lima, Berkay Özcan, Aleksic, Pelkas, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Piatek
Sarı kart: Dk. 17 Loshaj ( İstanbulspor )
Trendyol Süper Lig'de 5. haftasında İstanbulspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
35. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanatta topla buluşan Pelkas'ın altıpas önüne gönderdiği topa Piatek uygun pozisyonda vurdu, kaleci Jensen ayaklarıyla golü önledi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
45+1. dakikada gelişen konuk ekibin atağında İstanbulspor ceza sahası dışında topla buluşan Karzev'in şutunda, kaleci Jensen topu kontrol etti.
45+2. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan penaltı noktasına yakın noktaya yaptığı ortada Piatek topa gelişine vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Jensen soluna uzanıp kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.