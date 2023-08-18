Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile Mondihome Kayserispor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Thiam ve İbrahim Yılmaz'ın attığı gollerle karşılaşma eşitlikle tamamlandı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Özgür Ertem

İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Coly, Vefa Temel, Ndao (Dk. 84 Mendy), Loshaj, Rroca (Dk. 83 Muammer Sarıkaya), Ethemi, İbrahim Yılmaz, Kenio (Dk. 83 Emir Kaan Gültekin)

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Uzodimma, Kolovetsios, Arif Kocaman, Attamah, Kemen (Dk. 90+2 Ramazan Civelek), Ackah, Cardoso (Dk. 69 Mane), Karimi (Dk. 86 Baran Ali Gezek), Thiam, Gökhan Sazdağı

Goller: Dk. 77 Thiam (Mondihome Kayserispor ), Dk. 81 İbrahim Yılmaz ( İstanbulspor )

Sarı kart: Dk. 75 Coly ( İstanbulspor )

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile Mondihome Kayserispor, 1-1 berabere kaldı.

56. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Cardoso, arka direğe ortaladı. Kolovetsios'un kafa vuruşunda, Mehmet Yeşil topu uzaklaştırdı.

58. dakikada korner atışında topun başına yeniden Cardoso geçti. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada bu kez Ali Karimi kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada İstanbulspor hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Ndao, soldan atağa destek veren Kenio'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza yayı üzerinde topu düzeltip şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

77. dakikada Mondihome Kayserispor öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Mane, arka direğe ortaladı. Boşa çıkan kaleci Jensen'in müdahale edemediği topa arka direkte Thiam kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

81. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Vefa Temel'in ara pasında soldan ceza sahası içi son çizgisine inen Ethemi, yerden topu ön direğe kesti. Bu noktaya hareketlenen İbrahim Yılmaz'ın topukla vuruşunda, kaleci Bilal'in bacaklarının arasından kaçırdığı meşin yuvarlak golle sonuçlandı: 1-1.

Mücadele, 1-1 sona erdi.