İstanbulspor ile MKE Ankaragücü arasında eşitlik bozulmadı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile MKE Ankaragücü arasındaki mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. İlk yarıda atılan gollerle maçta eşitlik bozulmadı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sol taraftan ceza sahası giren Ali Yaşar'ın içeri çevirdiği topa Djakaridja Traore, kale önünde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
21. dakikada sol taraftan ceza sahası giren Renaldo Cephas, savunmada Okan Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan direkt penaltı noktasını gösterdi.
24. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tolga Ciğerci, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
44. dakikada Garry Rodrigues'in pasında ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Olimpiu Morutan'n vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
Hakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Murat Şener
İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Racine Coly, Ali Yaşar, Florian Loshaj, Muammer Sarıkaya, Modestas Vorobjovas, Alassane Ndao, Jackson, Djakaridja Traore
Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, David Dambissa, Vefa Temel, Eduart Rroca, Kubilay Köylü, Mendy Mamadou, Gilbert Imbula, Emir Gültekin, İzzet Topatar
Teknik Direktör: Hakan Yakın
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Uros Radakovic, Mert Çetin, Matej Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Renaldo Cephas, Olimpiu Morutan, Garry Rodrigues, Riad Bajic
Yedekler: Rafal Gikiewicz, Alper Uludağ, Atakan Çankaya, Cem Türkmen, Anastasios Chatzigiovanis, Pedrinho, Andrej Djokanovic, Ali Sowe, Kaan Güneren, Federico Macheda
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Djakaridja Traore (dk. 12) (İstanbulspor), Tolga Ciğerci (dk. 24 pen.) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Olimpiu Morutan, Emre Belözoğlu, Hayrullah Bilazer (Ankaragücü) - İSTANBUL