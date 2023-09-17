İstanbulspor ile Başakşehir Arasında Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor ile Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.