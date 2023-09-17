İstanbulspor ile Başakşehir Arasında Golsüz Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor ile Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
35. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışı sol tarafından ortasına kale önünde Piatek'in ayak içiyle vuruşunu kaleci David Jensen, ayaklarıyla çıkardı.
45+1. dakikada Eden Karzev'in ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen'de kaldı.
45+2. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Piatek'in şutunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Gökhan Barcın
İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vefa Temel, Florian Loshaj, Eduart Rroca, Alassane Ndao, Valon Ethemi, Jackson Kenio, İbrahim Yılmaz
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Modestas Vorobjovas, David Sambissa, Kubilay Köylü, Mendy Mamadou, Imbula, Emir Kaan Gültekin, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Başakşehir: Volkan Babacan, Eden Karzev, Leo Duarte, Cemali Sertel, Lucas Lima, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Dimitrios Pelkas, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Krzysztof Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Onur Ergün, Mahmut Tekdemir, Joao Figueiredo, Emirhan İlkan, Mehdi Abeid, Philippe Keny, Leo Dubois, Emmanuel Dennis
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kart: Florian Loshaj (İstanbulspor) - İSTANBUL