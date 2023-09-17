Haberler

İstanbulspor ile Başakşehir Arasında Golsüz Beraberlik

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor ile Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

35. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışı sol tarafından ortasına kale önünde Piatek'in ayak içiyle vuruşunu kaleci David Jensen, ayaklarıyla çıkardı.

45+1. dakikada Eden Karzev'in ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen'de kaldı.

45+2. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Piatek'in şutunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İlker Takpak, Gökhan Barcın

İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vefa Temel, Florian Loshaj, Eduart Rroca, Alassane Ndao, Valon Ethemi, Jackson Kenio, İbrahim Yılmaz

Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Modestas Vorobjovas, David Sambissa, Kubilay Köylü, Mendy Mamadou, Imbula, Emir Kaan Gültekin, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Başakşehir: Volkan Babacan, Eden Karzev, Leo Duarte, Cemali Sertel, Lucas Lima, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Dimitrios Pelkas, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Krzysztof Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Onur Ergün, Mahmut Tekdemir, Joao Figueiredo, Emirhan İlkan, Mehdi Abeid, Philippe Keny, Leo Dubois, Emmanuel Dennis

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kart: Florian Loshaj (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig David Jensen İstanbulspor Başakşehir Futbol Spor Haberler

title