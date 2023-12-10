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İstanbulspor ile Alanyaspor Arasında Golsüz Eşitlik

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor evinde Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor evinde Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Richard'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazından Oğuz Aydın şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

28. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Cordova'nın şutunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiye inen Oğuz Aydın'ın içeriye çevirdiği topa Cordova'nın kale önündeki dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. Yapılan VAR incelemesi neticesinde Cordova'nın eliyle oynadığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Serkan Çimen

İstanbulspor: Alp Arda, Demeaco Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Florian Loshaj, Muammer Sarıkaya, Alassane Ndao, Valon Ethemi, Jackson Kenio, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Mücahit Serbest, Eslem Öztürk, Vorobjovas, Sambissa, Vefa Temel, Mendy Mamadou, Muhammet Berkay Tekke, Imbula, Özcan Şahan, Traore

Teknik Direktör: Hakan Yakın

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Joao Novais, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto, Cordova

Yedekler: Yavuz Aygün, Furkan Bayır, Leroy Fer, Nicolas Janvier, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Jure Balkovec, Florent Hadergjonaj

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sarı kart: Richard (Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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