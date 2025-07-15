İstanbulspor, Hull City'ye Hazırlık Maçında Yenildi

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Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor, hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye 2-1 mağlup oldu. İlk yarıyı önde tamamlayan İstanbulspor, ikinci yarıda kalesinde iki gol görerek maçı kaybetti.

Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor, hazırlık maçında karşılaştığı iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 2-1 yenildi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan müsabakanın ilk yarısını İstanbulspor, Mustafa Sol'un attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Hull City, ikinci yarıda Kyle Joseph ve Pharell Dior Brown'un attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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