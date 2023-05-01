İstanbulspor-Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'da başkan Nahid Ramazan Yamak, takımı ligde tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'da başkan Nahid Ramazan Yamak, takımı ligde tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yamak, son haftalarda hakemlerin kendileri aleyhine her maçta hata yaptığını söyledi.

İstanbulspor'u galibiyetten dolayı tebrik eden Yamak, son 4 haftada oynadıkları her maçta hakemlerin kritik hatalar yaptıklarını vurgulayarak "Ankaragücü maçında elle oynamadan sonra yediğimiz gol, Beşiktaş maçında skor 1-0 durumdayken Aboubakar'ın görmesi gereken kırmızı kartı görmeyip sonrasında gol atması, Başakşehir maçında penaltı pozisyonunu değerlendirmeyip oyunu taçtan devam ettirmeleri, bugün oynadığımız maçta da bariz bir elle oynama ama ikinci penaltı nedeniyle vermemeleri... Maçın 4. hakemini hayatımda görmedim. Neden böyle bir hakem geldi anlamadım. Bugün oynanan maç, Süper Lig'in en önemli maçlarındandı. Maç 8 dakika uzatıldı ama daha çok olması lazımdı. Uzatmada bile 2 dakika kayıp oldu ve oynatılmadı, ilginç şekilde erkenden bitirildi." açıklamasını yaptı.

"Kimse heveslenmesin, bu takım bu ligde kalacak"

Küçük bir şehrin takımı olduklarını ve ligde kalmak için emek verdiklerinin altını çizen Yamak, şöyle devam etti:

"Koyunun postu bu kadar ucuz değil. Bu takımın yaşaması için mücadele ediyoruz ve imkanlarımız çok kısıtlı. İstanbulspor gibi kısıtlı imkanlarla ligde kalmaya çalışıyoruz. Küçük görüyorlarsa ve bizim oynamamızı istemiyorlarsa açık açık söylesinler. Hakem hataları ve kalitesiz yönetimlerden sabrımız taştı. Ama kimse heveslenmesin, bu takım bu ligde kalacak. Oynayacağımız 4 maçın 3'ü evimizde. Bizim için küçük takım, büyük takım önemli değil. Büyük zorluklarımız var, borçlarımız var. Bu ligden düşersek Giresunspor için çok daha zorlu günler olacaktır. Tüm Giresunspor taraftarlarından destek bekliyoruz. Mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız ve takımı bu ligde tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Teknik direktör Hakan Keleş'le yola devam edeceklerini söyleyen Yamak, Keleş'in takımın bugünlere gelmesinde önemli payı olduğunu vurguladı.

Kulüp başkanlarının son dönemde Riva'ya gitmelerinin hatırlatıldığı ve kendisinin de böyle bir düşüncesi olup olmadığı sorulan Yamak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Riva'nın yolunu biliyorum ama kimsenin odasının nerede olduğunu bilmiyorum. Zaten her şey ortada. Biz her hafta hatalı pozisyonları hakemlere gönderiyoruz ve değerlendirmelerini istiyoruz. Dünya üzerinde yaklaşık 2,5 milyon Giresunlu var. Biz futbol hafızası olan bir şehiriz. Biz bu değeri kimseye kirlettirmeyeceğiz. Bunun için Riva'ya gitmenin de çok gerekli olduğunu düşünmüyorum."