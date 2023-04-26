İstanbulspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek İstanbulspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 1 Mayıs Pazartesi günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek İstanbulspor, maçın hazırlıklarına başladı.
İstanbulspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.
Çalışma öncesinde takımla bir süre toplantı yapan Fatih Tekke, ardından Fenerbahçe karşısında 2 gol kaydeden Valon Ethemi'yle bir süre özel görüştü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Sarı-siyahlılar, son bölümde top kapma ve taktik çalıştı.
İstanbulspor, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor