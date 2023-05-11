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İstanbulspor-Galatasaray maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak

İstanbulspor-Galatasaray maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de İstanbulspor'un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa'nın maçlarına ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Recep Tayyip Erdoğan İstanbulspor Galatasaray Spor Haberler

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