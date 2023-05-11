İstanbulspor-Galatasaray maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de İstanbulspor'un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa'nın maçlarına ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor