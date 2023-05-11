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İstanbulspor Galatasaray maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak

İstanbulspor Galatasaray maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor-Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor- Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin stadı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacağını duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Recep Tayyip Erdoğan İstanbulspor Galatasaray Spor Haberler

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