İstanbulspor, Ferhat Yazgan ile yolları ayırdı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan ile yollar ayrıldı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan ile yollar ayrıldı. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaşadığımız şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı oyuncumuz Ferhat Yazgan ile kendi isteği doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ferhat Yazgan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Geçen sezon İstanbulspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 29 maça çıkan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de sarı-siyahlı formayla 2 maçta 119 dakika süre alabildi. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Ferhat Yazgan İstanbulspor Spor Haberler

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