İstanbulspor, Eminevim Ümraniyespor'u 4-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 4-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Krstovski'nin 2 gol attığı maçta, Loshaj ve Vefa Temel de birer kez rakip fileleri sarstı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mücahid Adem Çelebi, Sabri Öğe

İstanbulspor : İsa Doğan, Duhaney (Dk. 72 Yunus Bahadır), Ologo, Fatih Tultak, Duhan Aksu (Dk. 78 Vefa Temel), Vorobjovas, Mamadou (Dk. 60 Sambissa), Loshaj (Dk. 78 Cham), Abdullah Aydın (Dk. 72 İsa Dayaklı), Yusuf Ali Özer, Krstovski

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Glumac, Emre Kaplan, Ali Turap Bülbül (Dk. 87 Yusuf Deniz Şaş), Atalay Babacan, Serkan Göksu (Dk. 87 Kosoko), Soukou, Hoti (Dk. 62 Barış Ekincier), Benny, Bardhi

Goller: Dk. 19 ve 42 Krstovski, Dk. 52 Loshaj, Dk. 90+2 Vefa Temel ( İstanbulspor )

Sarı kartlar: Dk. 56 Cihan Topaloğlu (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 58 Abdullah Aydın ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 4-0 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
