İstanbulspor, Duhan Aksu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Duhan Aksu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, 2017-2023 yılları arasında kadrosunda olan Duhan Aksu'yu yeniden renklerine bağladı. Sarı-siyahlılar 26 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Duhan Aksu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, 2017-2023 yılları arasında kadrosunda olan Duhan Aksu'yu yeniden renklerine bağladı. Sarı-siyahlılar 26 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. - İSTANBUL