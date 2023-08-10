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İstanbulspor, Djakaridja Junior Traore'u kadrosuna kattı

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, forvet oyuncusu Djakaridja Junior Traore'u kadrosuna kattı. Fildişi Sahilli futbolcuyla 5 yıllık anlaşmaya varıldı. Traore, geçtiğimiz sezon 18 karşılaşmada 7 gol atarken 1 de asist yaptı. İstanbulspor, Traore için bonservis bedeli ödemedi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, forvet oyuncusu Djakaridja Junior Traore'u kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fildişi Sahilli futbolcuyla 5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Son olarak Güney Afrika ekiplerinden TS Galaxy forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 18 karşılaşmada 7 gol atarken 1 de asist yaptı.

İstanbulspor, Traore için bonservis bedeli ödemedi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

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