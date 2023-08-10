İstanbulspor, Djakaridja Junior Traore'u kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, forvet oyuncusu Djakaridja Junior Traore'u kadrosuna kattı. Fildişi Sahilli futbolcuyla 5 yıllık anlaşmaya varıldı. Traore, geçtiğimiz sezon 18 karşılaşmada 7 gol atarken 1 de asist yaptı. İstanbulspor, Traore için bonservis bedeli ödemedi.