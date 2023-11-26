İstanbulspor'da Eduart Rroca sakatlandı

İstanbulspor'un Arnavut futbolcusu Eduart Rroca, Hatayspor maçı öncesi son antrenmanda sakatlandı. Yapılan tetkiklerde sol hamstring kas grubunda kanama ve ödem tespit edildi.

İstanbulspor, Arnavut futbolcu Eduart Rroca'nın Hatayspor maçı öncesi son antrenmanda sakatlandığını, yapılan tetkiklerde de sol hamstring kas grubunda kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Eduart Rroca, Hatayspor maçı öncesi son antrenmanda sakatlanmış olup, yapılan tetkiklerde sol hamstring kas grubunda kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL