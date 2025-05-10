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İstanbulspor, Çorum FK'yi 3-0 Mağlup Ederek Sezonu Kapattı

İstanbulspor, Çorum FK'yi 3-0 Mağlup Ederek Sezonu Kapattı
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Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yi 3-0 mağlup etti. David Sambissa'nın iki, Gaoussou Diarra'nın bir golü ile galip gelen İstanbulspor, başarılı bir performans sergiledi.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada İstanbulspor atağında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sambissa'nın sol ayağıyla sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Ferhat Yazgan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Hasan Ege'nin sağ çaprazdan vole vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

25. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta sağ tarafta topla buluşan Emir Kaan'ın çizgiye kadar indikten sonra içeri çevirdiği topu kale alanı içindeki Diarra tek vuruşla filelere gönderdi. 2-0

48. dakikada sol tarafta topla buluşan Emir Kaan Gültekin, rakiplerini çalımladıktan sonra topu ceza alanına gönderdi. Herkesi geçen meşin yuvarlağı kale alanının sağ çaprazındaki Sambissa tek vuruşla ağlara yolladı. 3-0

64. dakikada ceza sahası içi sol taraftan Krstovski'nin pasında kale önündeki Emir Kaan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

66. dakikada hakem Oğuzhan Aksu, VAR uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Yusuf Susuz, Serdar Osman Akarsu

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Özcan Şahan dk. 23), Okan Erdoğan, Racine Coly, Duhan Aksu, Modestas Vorobjovas (Kerem Şen dk. 69), Dijlan Aydın (Kubilay Sönmez dk. 60), David Sambissa, Florian Loshaj, Gaoussou Diarra (Mario Krstovski dk. 61), Emir Kaan Gültekin (Yusuf Ali Özer dk. 69)

Yedekler: Alp Tutar, Fatih Tultak, Yiğit Fidan, Şeref Özcan, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Eren Tunalı, Atakan Akkaynak (Furkan Enes Uyar dk. 89), Zargo Toure, Erkan Kaş (Taha İbrahim Rençber dk. 82), Ferhat Yazgan (Can Efe Bozacı dk. 82), Atakan Cangöz, Coşqun Diniyev (Ali Akman dk. 46), Geraldo, Suat Kaya (Kerem Kalafat dk. 82), Hasan Ege Akdoğan

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Arda Usta, Efe Furkan Ak, Mertcan Aşçı

Teknik Direktör: Can Güçer

Goller: David Sambissa (dk. 12 ve 48), Gaoussou Diarra (dk. 25) (İstanbulspor)

Sarı kart: Can Güçer (Teknik direktör) (Çorum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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