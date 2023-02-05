İstanbulspor-Corendon Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, çok önemli bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, çok önemli bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, topu rakibe bırakarak oynamayı planladıklarını ve bunu doğru uyguladıklarını belirtti.

Rakibi sahanın kenarında oynamaya mecbur bıraktıklarını anlatan Tekke, şöyle konuştu:

"Değerlendirmemiz gereken hücumlar yakaladık ama değerlendiremedik. Cuma sabahı İstanbul'a vardık. Cumartesi ter antrenmanıyla yürüyerek çalışmamızı tamamladık. Takım yorgundu, girenler bize enerji kattı. Tüm oyuncularımızı kutlarım. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Mücadelemiz devam ediyor. Bizim için BAY arası olacak. Sivas maçına güçlü şekilde hazırlanacağız. Moral kazandık ve kendimize güvenimiz geldi."

Farioli: "Golü bulamadık"

???????Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, iyi oynadıklarını ama sonuca yansıtamadıklarını dile getirdi.

Futbolcularının ellerinden geleni yaptığını aktaran Farioli, şunları kaydetti:

"Maçta oyunculara söylenecek çok az şey var. Her şeyi yapmaya çalıştılar. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Fırsatlar buluyoruz ama bu fırsatları golle sonuçlandıramıyoruz. Önemli istatistikler var ama golü bulamadık. Genele baktığınızda maçın büyük bölümünü rakip sahada oynadık. Ortaya konan ruhtan memnunuz. Zor anları iyi yönetmeli ve iyi çalışmalıyız."