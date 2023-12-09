İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. İstanbulspor son sırada yer alırken, Corendon Alanyaspor ise 19. sırada bulunuyor.

İstanbulspor, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de son sırada yer alan İstanbulspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

Ligde 19. sırada yer alan Corendon Alanyaspor ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 11 puan elde etti.