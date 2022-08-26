İstanbulspor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında İstanbulspor, Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında İstanbulspor, Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Ligde geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Alanyaspor 5 puanla 11. sırada yer alıyor. 3 haftalık periyotta henüz puan alamayan İstanbulspor ise 18. basamakta bulunuyor. Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Aytemiz Alanyaspor İstanbulspor Alanya Spor Haberler

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