İstanbulspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
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İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. İstanbulspor son sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise 14 puanla ligde 9. sırada bulunuyor.
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
Ligde son sırada bulunan İstanbulspor, çıktığı 11 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlı takımın, 5 puanı bulunuyor.
Çaykur Rizespor ise ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı.
Kaynak: AA / Spor