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İstanbulspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. İstanbulspor son sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise 14 puanla ligde 9. sırada bulunuyor.