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İstanbulspor, Brezilyalı oyuncu Jackson Kenio'yu transfer etti

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İstanbulspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı oyuncu Jackson Kenio'yu kadrosuna dahil etti. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezon Arnavutluk'un Egnatia takımında forma giyen Kenio, 31 maçta 7 gol atarken 4 asist yapma başarısı gösterdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Brezilyalı oyuncu Jackson Kenio'yu kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol kanatla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Arnavutluk'un Egnatia takımında forma giyen Jackson Kenio, ligde 31 maçta 7 kez gol sevinci yaşarken, ayrıca 4 asistlik katkıda bulundu.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

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